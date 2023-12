"È sbagliata, per esempio, la posizione di chi, come la Figc, promette battaglie in ogni sede per difendere la centralità del proprio campionato o competizione. Non è più quello il campo dove si combatte, quelle battaglie sono finite", le parole usate da Guido Vaciago su Tuttosport dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea e il tema Superlega."La reazione dell’Uefa è stata scomposta, la conferenza di Ceferin è stata nervosa e sloganista, ha provato a risuonare i pezzi che avevano avuto strepitoso successo nell’aprile del 2021, ma sono apparsi un po’ stonati."