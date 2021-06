È facilmente pronosticabile: di Superlega ne sentiremo parlare per tutta l'estate. Ad aggiungere un nuovo tassello al dibattito è stato il Times che oggi ha pubblicato un articolo corredato dalle voci di alcune fonti vicine ai vertici della Superlega. Tra queste, una ha parlato della causa aperta alla Corte Europea: "È nostra convinzione che vinceremo la causa sulla base dei precedenti esistenti in altri sport e questo aprirà la strada per la Superlega al fine di rilanciarla in una forma modificata".