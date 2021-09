Alla fine la Uefa si è vista costretta a piegarsi. Almeno per ora. Nella stessa serata in cui il presidente bianconero Andrea Agnelli nella sua lettera agli azionisti ribadisce i valori di solidarietà e meritocrazia del progetto SuperLega, e soprattutto in cui sta per scadere l'ultimatum del Tribunale di Madrid nei confronti di Aleksander Ceferin, l'organo del calcio europeo ha deciso di annullare tutte le sanzioni contro i Juventus, Real Madrid e Barcellona, "come se nessun procedimento fosse mai stato aperto" (citazione testuale dalla nota ufficiale in inglese, QUI la versione italiana che sta circolando in questi minuti).

NON FINISCE QUI - Certo, la Uefa manifesta sempre l'intenzione di perseguire qualunque tentativo di creare leghe alternative alle proprie, e in futuro dobbiamo aspettarci ancora di tutto, ma questo capitolo della gran disfida coi club della SuperLega si è concluso con questo risultato.