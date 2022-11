All'interno delle istituzioni del calcio europeo,Ci sono però in tal senso delle novità importanti perché come annunciato dallo stesso amministratore delegato della Superlega,. Un passo in avanti di dialogo quindi come auspicato dall'ad: "Questo è anche ciò che intendo per dialogo, che l’altra parte sia ascoltata e ci si possa confrontare con le idee. Sicuramente non saremo d’accordo su tutto. Ma è un buon segno per i club che potrebbero ancora esitare in questo momento o addirittura temere sanzioni.Come riporta Tuttosport, non è ancora chiaro se sarà proprio il presidente della UEFAQuello di Reichart sarà un approccio soft, che si traduce in un cambiamento della forma per la proposta della Superlega (che potrebbe non chiamarsi più così). Come già era stato anticipato. Una competizione che di disputerebbe nei giorni infrasettimanali non intoccando quindi il calendario dei campionati nazionali.Tutto questo, in attesa sempre che la corte di giustizia europea si pronunci a marzo 2023, una decisione che potrebbe cambiare in maniera notevole gli scenari, da una parte e dall'altra.