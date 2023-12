La quiete prima della tempesta, o meglio, la vigilia di un giorno che in ogni caso scriverà un'importante pagina del calcio europeo. Giovedì 21 dicembre infattPer sintetizzare la questione, in pratica, la CGUE, stabilirà se l’Uefa è un monopolio che abusa del suo potere e se potrà continuare a farlo, per esempio sanzionando i club che vogliono partecipare a una competizione alternativa a quelle esistenti o se, in caso contrario, darà via al libero mercato aprendo così le porte alla nascita di nuove competizioni.Se fosse confermato lo status quo, e fosse riconosciuto legittimo il monopolio della Uefa, il potere di quest'ultima accrescerebbe a dismisura. Le strade che invece aprirebbero gli scenari per nuove competizioni e quindi anche la Superlega sono tre; in quella più estrema, scrive il Corriere dello Sport, i giudici potrebbero sostenere come l’Uefa sia un organismo anticoncorrenziale al punto da violare i principi cardine Ue, facendo crollare così l'intero sistema. C'è poi la possibilità che. La terza via invece, stabilirebbe il ruolo di garante dell’Uefa senza però il privilegio di gestire il business economico, trattandosi di organismo che al tempo stesso è regolatore, organizzatore e legislatore. Quest’ultimo scenario metterebbe la Superlega sulla strada della Formula1, dove la federazione internazionale stabilisce le regole del gioco ma non gestisce i profitti e gli aspetti commerciali del prodotto., aprendo spiragli al progetto di un nuovo calcio dove i club hanno più voce in capitolo sugli introiti e maggior centralità nei processi decisionali. COME FUNZIONEREBBE LA NUOVA SUPERLEGA In questi mesi di apparente silenziola società che porta avanti il progetto Superlega. Una lunga serie di incontri, svolti da Reichart (amministratore delegato dell'azienda) e dai suoi collaboratori, che ha sensibilizzato tutti sull’argomento. Tutto però, dipenderà dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; da lì si capirà quali prospettive ci saranno, per i club e per il calcio europeo in generale.