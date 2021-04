La Rivoluzione del calcio. E la Juventus è in prima fila. Oggi è una giornata decisiva per il futuro della: secondo quanto emerso, la nuova organizzazione del calcio europeo è pronta a porre le basi e a imboccare una nuova strada, sin da subito e cioè dal 2022, proprio mentre si tratta il rinnovo e pure il cambio format della Champions League.Potrebbe cambiare il calcio così come lo conosciamo: saluteremmo i campionati, le coppe, da capire il ruolo e l'importanza delle nazionali. Per una questione di soldi? Anche. Soprattutto, per un gioco di appeal. L'Uefa si sta muovendo sin da subito:L'obiettivo di 12 top club - ricordiamo: tra queste, c'è anche e soprattutto la Juventus - è di staccarsi dalle proprie federazioni per creare un campionato privato.Nell'incontro che registrammo qualche mese fa a Torino tra Perez e Agnelli , il tema era proprio quello della Superlega.S'erano tanto amati, ora sono veri e propri nemici: chi conosce bene Ceferin racconta che il numero uno dell'Uefa si è sentito tradito, anche per questo si è riavvicinato a Infantino, per avere un alleato influente.Se dovesse essere confermata la partecipazione della Juventus alla Superlega - anche solo si trattasse di una 'minaccia' -Al momento, la risposta dell'Uefa è fortissima e lo strappo sembra netto. Soltanto i giorni, e sana diplomazia, potranno ricucire il caso.