I club di Premier League hanno deciso di prendere di petto la questione Superlega, dopo aver abdicato dopo poche ora dalla sua creazione. Come riporta il Times, Liverpool, Arsenal e Manchester United pagheranno di tasca loro le multe previste dalla Uefa nei confronti dei club inglesi che avevano partecipato al progetto scissionista. Questa la volontà dei proprietari americani e anche il Tottenham potrebbe unirsi a questo gruppo. Ancora non è chiara la posizione di Manchester City e Chelsea. La decisione arriva dopo le proteste di molti tifosi, come quelle dei fan dei Red Devils che avevano impedito lo svolgimento della gara contro il Liverpool.