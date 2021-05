L'ex presidente federale Carlo Tavecchio si è espresso a Gr Parlamento sul caos SuperLega: "Gli italiani sono contenti ma stanno ballando sul Titanic e prima o poi arriverà l'iceberg rappresentato dai problemi economici delle grandi società. L'Uefa non può sparare sul pianista perché nessuno ha i soldi per le multe. Sarà una situazione difficile per tutti in estate. Se non cambia la situazione della pandemia non so come si potranno utilizzare gli stadi, anche col 20% del pubblico sarebbe una tragedia. Ceferin ha usato dei termini a sproposito: serpente o bugiardo sono parole difficili da rimediare. Non si può stare senza avere rapporti con la Juve in Italia, poi ci sono i rapporti umani che vanno recuperati con l'atteggiamento giusto".