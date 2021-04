Il vice presidente dell'Udinese, Stefano Campoccia, a Kiss Kiss ha raccontato l'atteggiamento di De Laurentiis sulla Superlega: "È un grande presidente e saprà prendere le decisioni giuste per la piazza napoletana e per il calcio italiano. De Laurentiis è un visionario, è vero, ha ragione Benitez. Vede molto in lungo ed aiuta a pianificare. De Laurentiis ha avuto un atteggiamento composto per quanto riguarda il mal di testa legato alla SuperLega ed è stata una strada pericolosa, abbiamo rischiato. La SuperLega è stata una minaccia per il calcio. De Laurentiis è stato negativo, come molti di noi, ha dato giudizi negativi nella sua compostezza. Chi ha dato la spallata definitiva contro il progetto della SuperLega sono stati proprio i tifosi, la piazza globale".