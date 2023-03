Le parole di Streich in conferenza stampa:SUPERLEGA - "Sono della convinzione che i regolamenti di oggi siano ben studiati. Sono convinto che alcuni grandi club dovrebbero gestire al meglio le finanze attuali. Come posso dire: dovrebbero organizzarsi in modo da non causare turbolenze a livello finanziario. Ci sono grandi club a livello europeo che non sono in una buona condizione finanziaria. Credo che si debbano mettere in regole. Quando club piccoli finiscono in situazioni turbolente, la fine è vicina. I club più grandi devono abbinare solidità finanziaria a buone prestazioni e non dobbiamo abbandonarci a fantasie irreali".