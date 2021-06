162









La battaglia legale intorno al tema della Superlega - battaglia che sarà ancora lunga e ricca di colpi di scena - si arricchisce di un nuovo importante capitolo. A renderlo noto è il media spagnolo El Confidencial, che la settimana scora, sempre in esclusiva, pubblicò i contratti firmati da tutti i club fondatori della Superlega.

NUOVO CAPITOLO - Nelle scrivanie dei piani alti di UEFA e FIFA sarebbe già arrivata l'ordinanza del giudice del tribunale commerciale di Madrid che vieta di operare sanzioni nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona, i tre club ancora dentro il progetto Superlega. Non un semplice formalismo: questo significa che dal momento in cui le notifiche giudiziarie sono arrivate ai due enti, se questi dovessero attivare delle azioni sanzionatorie nei confronti dei tre club, il tribunale di Madrid potrebbe a sua volta attivarsi contro UEFA e FIFA.