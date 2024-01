Intervenuto ai microfoni di Rai 2 nell'ambito dello speciale "Un anno di sport", il CT della Nazionale Lucianoha espresso la sua contrarietà alla. Ecco le sue parole: "Stiamo perdendo i buoni odori e sapori di un tempo, quelli della terra, della tradizione, della gente in festa attorno a una bandiera, dello stupore di Davide che batte Golia: è come se il domani fosse tutto da inventare e scritto dalle regole dei potenti. Qualcuno vuole imporre quale sia l'unico calcio da guardare, non hanno caputo che finché ci sarà un pallone e spazio per due porte la gente continerà a scegliere il calcio che più la appassiona".