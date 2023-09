Per quanto laabbia deciso di abbandonare il progetto, laè ancora un caso aperto nel mondo del calcio europeo. Eppure non è stata calendarizzata nemmeno per settembre l'udienza presso la, che dovrà esprimersi sul monopolio o meno delladi Aleksander, da sempre primo "avversario" dell'iniziativa fortemente sostenuta, tra gli altri, dall'ex presidente della Juve Andrea Agnelli. Non resta quindi che aspettare ancora, dopo questo ennesimo slittamento.