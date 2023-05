Lava avanti. E a dimostrarlo è l'ultima mossa in ordine di tempo di Bernd, amministratore delegato della societàche negli scorsi mesi ha rilanciato il progetto, tuttora sostenuto da. Il tedesco, infatti, ha ufficialmente rinunciato alla carica di presidente dellache gli era stata proposta: "Sto lavorando a livello internazionale sulla sostenibilità del calcio europeo. Non sono disponibile per lavorare nella DFL" ha spiegato Reichart, come riferito dalla stampa teutonica.