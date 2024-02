Laporta: le squadre presenti nella Superlega



Dov'è la Juventus?

Durante un'intervista con RAC1, Joan, presidente del, ha ribadito con forza il suo sostegno al progetto della Superlega, proponendone un rilancio deciso: "Se non si realizzerà nel 2024-25, lo sarà nel 2025-26, altrimenti dovrò ripensare tutto. La mancata partecipazione degli inglesi mi preoccupa. Abbiamo offerto ai club 100 milioni per partecipare, ma anche vincendo la Champions League non possono guadagnarli.Il Barcellona, il Real Madrid, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, il Marsiglia, tre squadre olandesi, Bruges e Anderlecht. Sono 16 o 18 squadre... Alla prima edizione della Coppa Campioni nel 1955 parteciparono poche squadre, ma poi divenne la competizione per eccellenza in Europa. Immagino una fase iniziale simile, seguita da un'integrazione. Se stiamo cercando di organizzare la Lega nel 2025, è perché gli inglesi sono pronti a partecipare, rappresentando un salto di qualità per il mondo del calcio".Confermata l'assenza, dunque, della Juventus. Tra i club soci fondatori, la Juve ha deciso di uscire in virtù anche dei ritrovati rapporti con l'Uefa. Una decisione sicuramente con una connotazione politica, che viene confermata anche ai piani alti della Continassa. Davanti però a una Superlega pronta a partire, come si comporterebbe il club bianconero? Staremo a vedere.