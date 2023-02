Dalla Spagna arrivano nuove notizie sul destino della. Secondo quanto raccolto anche da La Gazzetta dello Sport, l'esito della sentenza della Corte di Giustizia europea potrebbe esprimersi a favore dell'Uefa. A rivelarlo, due ex giudici UE.I due hanno partecipato alla Conferenza sugli aspetti giuridici ed economici dell'organizzazione del calcio in Europa, svolta a Lussemburgo: qui è stato analizzato anche il caso Superlega. Da Cruz Villaca ha raccontato: "Non c'è assolutamente alcun motivo per ritenere che le regole Uefa non rientrino nell'ambito della libertà di organizzazione di cui godono le associazioni sportive e riconosciuta dal tribunale". Ian Forrester ha raccontato come "Athanasios Rantos abbia espresso un'opinione abbastanza forte e fermamente a favore della Uefa e del modello sportivo europeo".