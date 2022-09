Come racconta Tuttosport, ci sono date importanti sulla questione. Infatti, per la fine dell’anno, massimo inizio del 2023, è atteso il giudizio dellaeuropea sul nodo che vede contrapposti i due soggetti che hanno furiosamente litigato: coloro che hanno dato vita alla Superlega e la Uefa, accusata dai primi di monopolio. E in particolar modo è attesa la massima opinione possibile a livello di giustizia per verificare se in effetti la Uefa svolge il doppio ruolo di controllore e controllata. In attesa del verdetto, che potrebbe rivoluzionare l’equilibrio del calcio internazionale, le schermaglie verbali e mediatiche proseguono anche se con una intensità e un’eco ridotta rispetto al grande big ben esploso nell’aprile del 2021.