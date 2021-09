Marioè intervenuto su calciomercato.com per parlare die dell'approccio di Andrea: "Andrea Agnelli è quello che ha portato al macero un’idea miliardaria nonostante gli sponsor che aveva: che titoli ha adesso per essere lui a riproporla? I problemi tra i club e l’Uefa sono problemi di governance dell’intero movimento e vanno affrontati, ma c’entrano poco con il progetto Superlega che prevede un campionato europeo con sedici squadre fisse più quattro invitate, nessuna retrocessione, un blocco fisso di squadre promosse all’infinito in base alla ricchezza. O ha cambiato idea?"