Il CEO della Superlegaha parlato sui canali social di A22 in vista della decisione che prenderà la Corte Suprema dell’Unione Europea sulla. Queste le parole riportate da Calcio e Finanza."Il 21 dicembre la Corte Suprema dell’Unione Europa si pronuncerà in via definitiva sulla nostra causa antimonopolio contro la UEFA e la FIFA. C’è confusione su quanto sta accadendo. Cercherò di chiarire cosa sta realmente succedendo. La UEFA detiene un monopolio assoluto nel calcio per club tradizionale. La Corte stabilirà se questo monopolio è autorizzato a continuare o se invece è destinato a cadere".