Il d-day è giovedì 21 dicembre. Tra pochi giorni lasi esprimerà in merito allastabilendo se è oppure no un monopolio e se, dunque, andrà rivoluzionata o comunque riformata almeno in parte. In attesa della sentenza è tornato a parlare Bernd, il tedesco a capo dellache continua a sostenere la, come riporta Tuttosport citandolo nella sua descrizione del progetto che sarebbe eventualmente proposto: "Tutti i campionati nazionali sono gestiti dagli stessi club. Solo a livello europeo i club non hanno voce in capitolo. Crediamo fermamente nella Corte e nelle leggi dell’UE. Dopo aver letto la risoluzione e aver confermato l’illegalità del monopolio UEFA, saremo finalmente in grado di pubblicare i risultati di più di un anno di consultazioni e proporremo un formato di competizioni europee aperto per più di 60 club, che saranno trattati in maniera corretta ed equa. La UEFA, da parte sua, dichiarerà senza dubbio di aver vinto, qualunque cosa accada. Non fatevi ingannare. Le libertà fondamentali sono chiare nel diritto dell’UE e si applicano ai propri cittadini, e sì, anche al calcio".