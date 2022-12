This Thursday marks an important milestone for #EuropeanClubFootball. Our CEO Bernd Reichart explains what it’s all about pic.twitter.com/RGO5cMgxma — A22 Sports (@A22Sports) December 13, 2022

Le parole di Bernd, CEO di, agenzia che si occupa del progetto"Ciao e buonasera! L'attuale monopolio della UEFA sul calcio europeo per club è legale o no? La questione è attualmente all'esame della Corte di giustizia europea. La sentenza è attesa per l'anno prossimo, ma questa settimana è in arrivo un passaggio interessante: un consulente della corte, chiamato Avvocato generale, esprimerà il suo parere. Non si tratta della sentenza della Corte, ma probabilmente mostrerà quali sono le argomentazioni. Non vediamo l'ora perché le cose devono cambiare: il monopolio della UEFA non va bene. Il diritto dell'UE vieta a chi controlla un mercato di usare tale controllo per escluderne altri, ma la UEFA fa esattamente questo: è l'unico organizzatore delle competizioni calcistiche europee per club, ci guadagna molto bene, e questo da quasi settant'anni. E allo stesso tempo si è data il diritto di approvare o respingere qualsiasi alternativa. Questa combinazioni di poteri è un evidente conflitto di interessi. La posta in gioco è quindi il monopolio dell'UEFA e quindi il futuro del calcio europeo per club".