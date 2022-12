L'ad di A22, la società che supporta il progetto Superlega,ha parlato in una conferenza a Madrid attaccando la UEFA: "È necessario proporre soluzioni. Dobbiamo poter lavorare liberamenteche venga dall’esterno. I club devono essere in grado di gestire il proprio destino come accade nei campionati nazionali. Nessuno mi ha spiegato perché questo non dovrebbe accadere a livello europeo"."I club, tutti, anche alcuni che oggi sono lontani dalle competizioni europee, sono grati per le conversazioni che stiamo avendo con loro, senza minacce o coercizioni. Dobbiamo essere in grado di offrire le migliori"Qualsiasi squadra può sognare di raggiungere la vetta. Qualsiasi squadra. Sarà una competizione aperta e meritocratica. Dico ai tifosi di calcio di darci una possibilità. I ​​tifosi non capiscono che in una finale di Champions League ci sono 20.000 biglietti per il Liverpool, 20.000 per il Real Madrid e 25.000 per la UEFA".