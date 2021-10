Come si può leggere su Calciomercato.com, in base a quanto scritto sulle rendicontazioni di bilancio del Milan, "​I rossoneri – esattamente come gli altri soci fondatori – hanno effettuato due versamenti dal valore complessivo diper costituire la società di spagnolo European Super League Company S.L.U."Questa quindi la cifra che i 12 club fondatori del progetto (anche se poi, come sappiamo, sono rimasti solo Juventus, Real Madrid e Barcellona a tenere avanti il progetto) hanno speso per costituire la SuperLega.