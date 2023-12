Giornata storica per il calcio europeo dopo il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che ha aperto la strada alla nascita di nuove competizioni come la Superlega. A22, la società che promuove la Superlega, ha già pubblicato come sarà il nuovo format della competizione e ha spiegato quando si giocheranno le partite in relazione anche ai campionati italiani: "Non ci sarà un incremento dei giorni di calendario delle partite rispetto a quelli previsti dalle competizioni attuali e le partite infrasettimanali non interferiranno con i calendari dei campionati nazionali". Nessun intreccio quindi con la Serie A e le altre leghe nazionali.