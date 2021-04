1









Ping pong di notizie, soprattutto dall'Inghilterra. Alcune squadre stanno pensando di ritirarsi. Il motivo? Non sarebbero più intenzionate a proseguire, a causa delle proteste e dell'opinione pubblica contraria. Negli ultimi minuti sono dunque arrivate notizie incredibili sulle squadre che stanno pensando di lasciare già il torneo. Si tratterebbe di Manchester City, Chelsea e Arsenal in Inghilterra. In bilico anche il Barcellona (dipenderà dai soci) e l'Atletico Madrid.