Come ha raccontato l'edizione odierna di Repubblica, ieri c'è stato, dove gli avvocati della Superlega hanno citato Tour De France e Sei Nazioni per chiedere se, pur essendo privati, violano lo spirito di competizione sportiva.Secondo Tuttosport, per contro l’Uefa ha posto le sue argomentazioni rovesciando la discussione su un piano più populista. Donald Slater, l’avvocato Uefa, ha sostenuto l’Uefa è il "solo custode del calcio e della struttura “piramidale” dello sport, a partire dalla base e fino alle competizioni di club di alto livello". E ha poi affermato che non è corretto sostenere che il conflitto di interessi si possa risolvere dividendo le funzioni del regolamentatore con quelle della gestione dalle attività economiche.