Intervenuto ai microfoni di Skybet, Gerard Pique ha detto la sua sulla Superlega senza risparmiare un attacco alle tre società che ancora stanno portando avanti il progetto. Ecco le parole del difensore blaugrana: "La Superlega distrugge il calcio perché solo i grandi club ne traggono vantaggio, non è la cosa migliore per i tifosi: è diventata qualcosa di molto politico qui in Spagna, la stampa è controllata da diverse persone che appoggiano il progetto, non è lo stesso nel Regno Unito dove tanti tifosi sono contrari. Secondo il mio punto di vista, così distruggi il calcio perché favorisci solo i grandi club. Non credo che Real Madrid, Barcellona e Juventus abbiano fatto la cosa giusta, anche se capisco perfettamente la loro posizione. Per i tifosi non credo che sia la cosa migliore".