Il Presidente delha parlato durante l'assemblea generale del club. Tra i temi affrontati anche quello relativo alla Superlega. Il numero uno del Real ha criticato fortemente la UEFA: "Se la UEFA fosse responsabile del Tennis mondiale, avremmo visto solamente due o tre volte Nadal-Federer. Nadal-Djokovic è stato giocato 59 volte, perché privare i fan di queste partite?.""Ha detto che abbiamo lanciato la Superlega perché avevamo paura della competizione. Forse non si ricorda che il Real Madrid è il club con maggior successo nella storia"."Non sarà una competizione chiusa, ci sarà il 25% di posti aperti. Dobbiamo fermare il deterioramento del calcio ed è per questo che abbiamo proposto la superlega. Alcuni pretendono poi che accetti normalmente gli abusi di alcuni club con il Fair Play Finanziario. Abusi che tutti conosciamo e non fanno nulla"."l format della Superlega non può chiudere il dibattito. La giustizia europea sta già mettendo in discussione il monopolio della UEFA sul calcio. Il tribunale, con la sua risoluzione, segnerà il futuro del calcio. Da lì, lavoreremo per invertire l’attuale tendenza in Europa del calcio. Dobbiamo avviare un dibattito senza pressioni in tutta la famiglia di questo sport. Nessuno dubiti dell’impegno del Real Madrid in questo"."La UEFA sta aumentando le partite tra squadre irrilevanti. Questo accelererà solo il declino del calcio europeo. Secondo Forbes, il Real Madrid è il tredicesimo club più prezioso al mondo… e prima eravamo il quinto. Ce ne sono solo tre club del calcio in questa classifica. La tendenza non è discutibile. Negli USA si lavora bene e in Europa molto male".