Il presidente del Real Madrid Florentino Perez, eletto presidente delle nuova Superlega, ha parlato a El Chiringuito: "I principali club spagnoli, inglesi e italiani vogliono trovare una soluzione al brutto momento finanziario che sta vivendo il calcio. L'unico modo è giocare partite più competitive. Siamo arrivati alla conclusione che facendo la Superlega al posto della Champions avremmo potuto recuperare i guadagni persi".



LA SITUAZIONE - "Qui al Real Madrid abbiamo perso molti soldi, stiamo attraversando una situazione molto brutta. Quando non c'è profitto, l'unico modo è giocare partite più competitive durante la settimana. La Superlega salverà i club a livello finanziario. Il calcio deve evolversi come ogni cosa nella vita, deve adattarsi ai tempi nei quali viviamo oggi. Invece sta perdendo interesse e i diritti televisivi diminuiscono. A oggi nel calcio siamo tutti messi male, volevamo fare la Superlega e la pandemia ha accelerato i tempi".



CAMBIAMENTO - "Il calcio deve cambiare per essere più attraente a livello globale. Anche nel 1950 c'è stato un cambiamento della Champions League, e anche all'epoca Fifa e Uefa erano contrarie. Ma è così che il calcio è cambiato. La cosa attraente nel calcio è giocare tra grandi club, aumenta il valore per la televisione e si generano più entrate. Non sono solo i ricchi che vogliono la Superlega, lo stiamo facendo per salvare il calcio perché è in un momento critico".



CONTATTI CON L'UEFA - "Diventerà una piramide, perché noi grandi club avremo più soldi e potremo investirli comprando giocatori. Se invece i top club perdessero i loro soldi come sta succedendo ora, l'intero sistema calcistico crollerebbe. Come accade con la Champions League. Non è assolutamente vero che la Superlega è un campionato chiuso. Chi conquisterà i cinque posti disponibili, potrà giocare con le altre migliori squadre del mondo. Come abbiamo detto nel comunicato, parleremo con la Uefa per discutere dei cinque posti a disposizione. La UEFA ha lavorato al nuovo formato della Champions, ma sinceramente non lo capisco. Noi vogliamo salvare il calcio ". GUADAGNO - "La UEFA è un monopolio ma deve essere più trasparente. Vogliamo salvare il calcio per i prossimi 20 anni, è in un momento di grave pericolo. Se vinci, con la Uefa guadagni dai 120 ai 130 milioni, ma con la Superlega incasseremo molto di più. Giocatori esclusi dalle competizioni internazionali e dalle nazionali? Non preoccupatevi, non succederà. Se si uniranno alla Superlega non saranno esclusi".



FINO A 15 CLUB - "Real Madrid, Manchester City e Chelsea, come anche gli altri club della Superlega, non saranno banditi dalla Champions League o dai campionati nazionali. E' impossibile, ne sono sicuro al 100%. "Anche in Premier League, se i top club si arricchiscono diventeranno tutti più forti. E' una conseguenza. Ad oggi il Psg non è stato invitato. Non abbiamo nemmeno parlato con i club tedeschi. Ora siamo 12 club, ma vogliamo diventare 15. La Superlega non verrà annullata se Psg e Bayern Monaco dovessero rifiutarsi di entrare. Questa è una cavolata".



AGNELLI - "E' una cosa inconcepibile che il presidente Ceferin oggi abbia insultato Andrea Agnelli. È pazzesco parlare così di un presidente di un club mondiale come la Juventus. E' inaccettabile! La Uefa deve cambiare registro, non vogliamo presidenti che si insultano".