Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, è tornato a parlare al programma radiofonico El Transistor di Onda Cero. Queste le sue parole sul tema della Superlega: "Regola dei gol in trasferta? La UEFA dovrebbe preoccuparsi della qualità delle proprie competizioni e dovrebbe occuparsi dei tifosi, stiamo perdendo gli appassionati di calcio. Il calcio sta morendo, gli ascolti si abbassano e se non si fa qualcosa la situazione sarà sempre peggiore. I giovani non guardano più la televisione, utilizzano altre piattaforme. Se non realizziamo questo, ci aspettano tempi difficili. Sono entrato nel calcio 20 anni fa per cambiarlo e ci sono riuscito. Il calcio ha bisogno di me! "



ALLEGRI - "Fosse dipeso da me avrei tenuto Zidane, può tornare qui quando vuole, è casa sua. Lui ha l'ambizione di allenare la Francia e prima o poi ce la farà. Siamo contenti che Ancelotti sia tornato, non è una seconda scelta! Non abbiamo mai parlato con Allegri, Conte o Pochettino". In aggiornamento