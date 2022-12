I suoi promotori si sono riuniti questa mattina per una colazione informale presso l’hotel Ritz di Madrid: c'era Bernd Reichart, Ceo di A22, la società che vuole organizzare la Superlega, e Luis Alonso, avvocato di Clifford Chance, lo studio che tutela i diritti di A22, oltre apresidenti di Real Madrid e Barcellona. E la Juve? Assente Andrea Agnelli, come spiegato da Reichart: “Torino ha mantenuto fede al suo titolo di città olimpica invernale: le condizioni meteo gli hanno impedito di volare qui. Con noi però per la Juventus c’è Vincenzo Ampolo”. Un uomo della presidenza Agnelli che ha confermato, adesione e impegno della Juventus nella Superlega, sottolinea la Gazzetta.L’avvocato Alonso ribadisce la fiducia:. E Reichart ha spiegato: “La. Abbiamo parlato con oltre 30 squadre europee in 10 Paesi diversi e tutte ci hanno detto che così non si può andare avanti, vogliono essere in controllo del proprio destino"