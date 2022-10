Le parole di, presidente del, al progetto Sonora:"Sono entrato come presidente del Barcellona quando il progetto Super League era già molto avanzato. Il mio pensiero era, in un torneo chiuso, di fare una Super League aperta, dove ci fosse meritocrazia. E dobbiamo fare un'altra cosa: legare la Super League ai campionati di ogni Paese. Per me questo è molto importante. Credo che sarebbe un errore che la Super League sostituisca i campionati. Penso che giocare tra noi grandi club diventerebbe sempre faticoso. Finirebbe per diventare stancante. Chi di noi ama il calcio finirebbe per stancarsi. E' bello e salutare che una squadra più piccola batta quella più grande. Scopri che un Europeo viene vinto dalla Grecia ed è molto bello. E quando il Leicester ha vinto in Inghilterra è stato speciale. Questo è il calcio. Ho in mente una Super League che sarà una Champions League migliorata. Con un format di competizione molto buono, sarà sicuramente la competizione più attraente del mondo. Ma allo stesso tempo devi essere abile a mantenere i campionati nazionali, questo è essenziale".