Bernd, CEO della società A22 che è dietro alla, è tornato a parlare ai microfoni di Sport. Queste le sue parole:"Abbiamo dato il via ad un dialogo con la UEFA, in cuiche anche altri esponenti del mondo del calcio dovrebbero conoscere. Abbiamo apportato parecchie modifiche al progetto originario, rimuovendo, per esempio, il concetto di membri permanenti.. Abbiamo ottenuto quell’impegno e per noi è stato molto importante. Penso che sia stato positivo. Abbiamo cercato di ottenere il massimo dalla riunione. C‘erano partecipanti con messaggi ragionevoli, con alcuni di loro abbiamo avuto un dialogo interessante, come il presidente della Liga, Javier, e altri che volevano solo inviare il loro messaggio senza l’intenzione di dialogare. Il nostro dialogo è onesto e vogliamo portarlo nel mondo del calcio nel suo insieme"."Tutto va ancora definito, inclusi gli eventuali ingressi economici, ma ci stiamo lavorando. L’intenzione è quella di creare una competizione molto attrattiva sotto tutti gli aspetti, anche economicamente. Vogliamo un miglioramento delle competizioni europee durante la settimana che siano complementari ai campionati nazionali che si giocheranno nel weekend. Dobbiamo aspettare la decisione che verrà presa in Lussemburgo e poi le cose inizieranno a definirsi".