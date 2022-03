Servirebbe una sorta di vademecum, capire per bene tutte le tappe, quelle già affrontate e quelle che arriveranno. In ogni caso, la Superlega darà un nuovo sussulto in questo 2022 che può cambiare la storia del calcio europeo. Nell'evento di Londra, Ceferin e Tebas sono andati all'attacco di Agnelli e degli architetti del progetto: a un anno da quanto accadde a Nyon, le parti sono ancora lontane, non sono state curate le ostilità.



TOCCA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA - Ceferin e Tebas non ne parlano, Agnelli invece si è messo comodo e aspetta la decisione della Corte di Giustizia Europea. Che potrà dare una grossa mano al progetto Superlega: se dovesse essere riconosciuto nell'Uefa un abuso di monopolio, potrebbe fornire un assist al nuovo corso del calcio europeo. Nel caso in cui la Corte dovesse stabilire una "vittoria" dell'Uefa, Juve, Real e Barcellona sarebbero escluse dalla Champions? Come racconta Tuttosport, anche se vincesse presso la Corta Europea, dicono gli esperti, difficilmente potrà rivalersi sui tre club; in quel caso l’Uefa si dovrebbe “accontentare” della cancellazione del progetto Super League. Il motivo? I club sarebbero rei solo di aver progettato, non messo in atto qualcosa) LA RIUNIONE SEGRETA - "Lo ammetta! Se non lo ammette mente! Mente come Putin!". Uno dei momenti più caldi della conferenza di Londra: Tebas che parla di una riunione segreta tra i "capi" della Superlega. Agnelli non ha replicato: "Non accetto domande sulle parole di Tebas, che lo qualificano". Possibile che le parti si siano viste, anche solo per studiare il nuovo corso del progetto.