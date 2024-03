La Superlega non potrà più chiamarsi così e dovrà cambiare nome. La comunicazione arriva dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che, infatti, ha respinto la richiesta di registrazione del marchio. E' quanto riporta Sport, che svela anche il motivo: l’opposizione della lega danese Superligaen, il cui marchio commerciale è appunto Superliga. Il processo, iniziato nel luglio 2021, ha dato ragione ai danesi che ritenevano che la somiglianza del marchio The Super League interferisse con i diritti del loro brand, registrato nell’UE anni prima. La decisione è comunque ancora soggetta a ricorso presso l’EUIPO ed è probabile, come riporta Calcio e Finanza, che i promotori della Superlega proseguano con i ricorsi per cercare di salvare la registrazione del loro marchio.