Nuovo capitolo per la Superlega. Dopo un anno, o quasi, di quel 19 aprile 2021 che cambiò la storia del calcio, o quasi, adesso le tre società sopravvissute sono pronte a presentare un nuovo progetto. Rivisitato, sì. Ma comunque qualcosa di diverso rispetto a quanto proposto dall'Uefa, cioè alla nuova Champions League. IL PROGETTO - A rivelarlo è il Telegraph, secondo cui Barcellona, Juventus e Real Madrid vogliono continuare a combattere le linee guida di Ceferin. I tre presidenti sono sempre rimasti in contatto tra loro, non vogliono arrendersi e stanno ideando un nuovo format: il torneo dovrà sostituire la Champions League, la cui riforma non soddisfa le tre grandi squadre. Per il quotidiano inglese, la novità principale sarebbe che la Superlega non sarà più "chiusa": sarà infatti con un numero di partecipanti fissi e una minima percentuale di formazioni che otterranno le qualificazioni in base ai piazzamenti nei rispettivi campionati nazionali.