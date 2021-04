5









Le vicende legate alla Superlega rischiano di creare i contorni di una serie televisiva, di quelle che descrivono giochi di potere che la parti vogliono rafforzare in aule di tribunale. Proprio come vorrebbe fare Florentino Perez, presidente del Real Madrid e primo sponsor del torneo. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Perez vuole portare avanti una causa legale di fronte all’Antitrust, in cui accuserà la Uefa nel suo doppio ruolo di regolatore ed organizzatore degli eventi. Secondo il numero uno dei Blancos, infatti, l’organo capeggiato da Ceferin agirebbe in un regime di monopolio, impedendo alle squadre di creare altre competizioni.



LA SUPERLEGA ESISTE ANCORA – La mossa non solo è dovuta al fatto che Perez crede fermamente nell’idea, ma perché la Superlega esiste ancora, seppur sospesa dopo l'abbandono della maggior parte delle partecipanti. Almeno quattro di esse fanno ancora parte della società European Superleague Company SL, che esiste, ha sede in Spagna ed ha anche un capitale già versato. Le società non escono ancora perché si sentono tutelate legalmente a doppio filo, sia per le eventuali cause interne sia per la possibilità di fare causa alle sei inglesi che, ritirandosi, hanno affossato per prime il progetto.