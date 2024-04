Nasser, presidente(l'associazione dei club europei), ha ribadito la sua posizione ferma contro la Superlega, definendola un'idea stupida e inesistente. Questo commento è giunto dopo il consiglio dell'organizzazione tenutosi oggi a Madrid, durante il quale ha discusso il progetto promosso da alcuni club, tra cui Real Madrid e Barcellona, di creare un torneo alternativo alla Champions League e alle altre competizioni europee, argomento che ha scosso il mondo del calcio da almeno tre anni.Al Khelaifi ha sottolineato che la Champions League rimane la migliore competizione per club al mondo, evidenziando che alcuni dei sostenitori della Superlega, incluso il Barcellona, hanno partecipato al torneo, come dimostrato dagli incontri nei quarti di finale. Ha espresso fiducia nel fatto che il progetto della Superlega venga abbandonato presto, sottolineando che non ha senso continuare su quella strada e ribadendo che la porta per il ritorno dei club coinvolti sarà sempre aperta.Inoltre, Al Khelaifi ha parlato della presenza di Javier Tebas, presidente de LaLiga, nel consiglio di amministrazione dell'ECA, sottolineando che i conflitti in Spagna non sono vantaggiosi per nessuno e auspicando unità tra tutte le componenti del calcio spagnolo. Ha evidenziato l'importanza di avere due membri spagnoli nel consiglio dell'ECA, indicando che LaLiga e i suoi club sono molto rilevanti per l'associazione e che la collaborazione sarà positiva non solo per la Spagna, ma per l'intero calcio europeo."