Mario Sconcerti ha commentato così il flop Superlega, della quale Andrea Agnelli è stato uno dei principali fautori mettendosi contro Uefa e Fifa: "La cosa orribile della Superlega non è tentare di esistere - spiega Sconcerti sulle colonne di Calciomercato.com - è costruirsi un campionato dove si scelgono da soli gli avversari e non ci sono rischi sportivi, per esempio promozioni e retrocessioni. Questo non è sport né spettacolo".