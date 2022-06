Altro giro, altra sentenza, altre verità. Continua il caso Superlega, la battaglia portata avanti da Juventus, Real Madrid e Barcellona ora vivrà un momento determinante: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si prepara a prendere una decisione sul ricorso presentato dalla Superlega sull'accusa di monopolio da parte dell'Uefa. Le date per l'udienza: 11 e 12 luglio, da entrambe le parti, come raccolto dal Corriere dello Sport, filtra ottimismo sull'esito.



ANCHE TEBAS ALL'ATTACCO - Ieri è stato il turno di Javier Tebas, presidente della Liga: in difesa del campionato spagnolo ha denunciato Manchester City, Juventus e Psg, con quest'ultimo accusato di slealtà per l'offerta che ha convinto Mbappé a restare piuttosto che andare al Real Madrid. Per AS, Tebas ha chiesto all'Uefa di approfondire. Nel mirino c'è anche l'operazione Haaland con il Manchester City.