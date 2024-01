Superlega, la sentenza della Corte Ue

Dopo la sentenza della Corte Ue che ha aperto alla strada della Superlega definendo «illegittimo» sulla base del diritto comunitario il monopolio di Uefa e Fifa sul calcio, parlando di «abuso di posizione dominante», il 14 marzo si svolgerà a Madrid una nuova udienza. Era stato infatti proprio il Tribunale commerciale di Madrid, nel maggio 2021, a interpellare i giudici dell’Unione. Probabile, a questo punto, che il tribunale spagnolo prenda una decisione a favore del nuovo torneo. Lo riporta il Corriere dello Sport.La sentenza della Corte Ue circa un mese fa, stabilisce che "le regole della Fifa e della Uefa che subordinano qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub alla loro previa approvazione, come la Super League, e vietano ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni, sono illegali», in quanto «non esiste un quadro normativo della Fifa e della Uefa che garantisca che siano trasparenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate".