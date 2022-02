Secondo il Telegraph, insieme alla “nuova” SuperLega verrà nuovamente messa nel mirino la Uefa e anche il presidente del Paris Saint Germain, Al-Khelaifi, che non ha mai aderito all’idea originaria, oggi è diventato il nuovo uomo forte del calcio europeo. Il quotidiano cita ancora il documento dei tre club della SuperLega: "La Uefa ha stretti legami con alcuni proprietari di club di Stati non membri che sono sponsor commerciali di determinate competizioni e club, che sono i principali acquirenti di diritti media per le competizioni gestite dall'Uefa e che siedono nel Comitato Esecutivo Uefa, mentre presiedono l’Eca senza alcun processo elettorale trasparente".