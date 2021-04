Anche l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ai microfoni di Repubblica, ha espresso la sua opinione riguardo la Superlega: "La Super Lega? Ormai le squadre sono uscite tutte. È stato un tentativo malfatto, non aveva le basi per poter continuare quindi questo è stato il giusto finale”



SU AGNELLI – “Sbagliato il comportamento di Agnelli? Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo, e nella valutazione delle reazioni. Di per sé era una cosa fallita in partenza, come poi si è verificato".