Joan, attuale Presidente del Barcellona, ha rilasciato un'intervista esclusiva al Mundo Deportivo, in cui ha ribadito il pieno impegno del club catalano nei confronti dellaeuropea. Con fermezza e determinazione, Laporta ha sottolineato l'importanza di questa nuova competizione e ha condiviso la sua visione per il suo avvio. Nell'approfondire il tema, ha delineato le prospettive e le tempistiche previste per l'inizio di questa sfida calcistica di alto livello. La sua dichiarazione è stata accolta con grande interesse e ha alimentato l'attesa e l'entusiasmo tra i tifosi blaugrana e gli appassionati di calcio in generale.LE PAROLE - "Se avessimo iniziato questo concorso due anni fa, avremmo guadagnato molto denaro. Sarà una competizione affascinante e credo che inizierà nel 2025".