Joan Laporta, presidente del Barcellona, dice la sua sul progetto Superlega nel corso dell'assemblea dei soci andata in scena al Camp Nou. Anche dell'Uefa: "Hanno reagito in modo improprio. Il monopolio deve cessare di esistere. Per aver pensato a una competizione non ci scuseremo. Non ci scuseremo per aver voluto essere padroni del nostro destino. La UEFA ha minacciato di multarci, buttarci fuori dalla Champions... Ora hanno annullato tutto il procedimento disciplinare e ci hanno iscritto alla Champions 2021-22. C'è un tribunale che dà ragione a noi e torto alla Uefa. Solo 2 club hanno lasciato di propria volontà. Gli altri, come Atletico, Inter e Milan, hanno ceduto per la pressione della Uefa".