Superlega, L'Antitrust spagnola apre un'indagine sull'Uefa

AFP via Getty Images

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), ovvero l’antitrust spagnola, ha aperto un’indagine formale nei confronti della UEFA per presunta limitazione della concorrenza. Al centro dell’attenzione c’è un accordo tra la Federcalcio europea e nove club (tra cui Inter e Milan) che, dopo essersi dissociati dal progetto Superlega nel 2021, avrebbero sottoscritto impegni vincolanti a favore della UEFA.Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, l’autorità spagnola sta indagando per possibili comportamenti contrari agli articoli 1 e 2 della Legge sulla Difesa della Concorrenza spagnola e agli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). L’organo ritiene che l’accordo siglato con i nove club potrebbe aver avuto l’obiettivo di impedire loro la partecipazione a competizioni diverse da quelle ufficiali UEFA, violando le regole europee in materia di concorrenza.

L'indagine è partita da una denuncia presentata dalla società A22, promotrice del progetto Superlega. Dopo una prima fase preliminare, la CNMC ha individuato indizi razionali di violazioni che giustificano l’apertura del procedimento, che ora potrà durare fino a un massimo di 24 mesi.In risposta, A22 ha accolto positivamente la decisione dell’autorità spagnola: «Si tratta di un’azione sensata e tempestiva, in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del dicembre 2023, che ha stabilito che UEFA e FIFA hanno violato il diritto europeo della concorrenza». La società ha ribadito che i promotori indipendenti hanno pieno diritto di organizzare competizioni europee alternative.L'indagine CNMC riaccende quindi il dibattito sulla libertà di organizzazione nel calcio europeo e sulle dinamiche di potere tra UEFA e club.