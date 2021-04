4









La Uefa sta passando al contrattacco dopo la creazione, da parte della Juventus e altri 11 club di tutta Europa, della SuperLega. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo cui Aleksander Ceferin "avrebbe già preso i primi contatti con un importante fondo di investimento con sede in Inghilterra per mettere in piedi la propria proposta alternativa. Gli incassi minimi garantiti si aggirerebbero sui 4,5 miliardi di euro, che potrebbero salire fino a un massimo di 7". Chi sarebbe il misterioso finanziatore? Nei media sportivi e finanziari di tutto il mondo rimbalza il nome di ​Centricus Asset Management.