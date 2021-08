Continua la guerra per la Superlega. Dopo il comunicato congiunto di Juventus, Barcellona e Real Madrid, che venerdì scorso avevano reso noto che il tribunale di Madrid aveva chiesto di revocare le azioni contro i 12 membri fondatori della Superlega,. La risposta non si è fatta attendere più di tanto, e dopo tre giorni è arrivata la dura replica.- Secondo quanto riporta il Times, una fonte vicina alla Federazione europea ha svelato che non c'è la volontà di rispettare questa richiesta e che ogni azione verrà giustificata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea. "ma la sua giurisdizione sulla Uefa non è ancora chiara, perché il massimo organismo europeo ha sede in Svizzera.