La Juventus, il Real Madrid e il Barcellona aspettano la sentenza di primo grado della Uefa sul caso SuperLega, che potrebbe addirittura escludere i tre club dalla prossima Champions League. Stamattina abbiamo visto tutti i possibili scenari e le relative implicazioni. Oggi Repubblica aggiunge nuovi dettagli:

QUANDO? - Per non sovrapporsi a un evento della portata degli Europei, al via venerdì, la Uefa starebbe accelerando i tempi e ci si aspetta la sentenza nella prima metà della settimana entrante così da anticipare l'inizio del torneo.

LA POSIZIONE DEL NAPOLI - Come noto, in caso di esclusione della Juve il Napoli potrebbe fare domanda per partecipare alla Champions al posto del club bianconero, ma pare che lo stesso presidente De Laurentiis non creda a tale prospettiva.