Nel documentario, in onda su Apple TV, che riguarda la, c'è un’intervista al presidente del, Joan, che afferma come Gianni, numero uno della FIFA, fosse aperto a dei colloqui riguardanti la nuova manifestazione che alcuni dei più grandi club europei avrebbero voluto lanciare. Versione contrastante con i fatti. Infantino, tre giorni dopo, ha affermato come la FIFAuna competizione chiusa come la Superlega. "Infantino sta sviluppando la sua competizione, un Mondiale per club rendendola più grande e noi rispettiamo questo progetto perché sembra moltodimostrando come il presidente della FIFA fosse pronto ad aprire un dialogo con i club", dichiara Laporta."I club della Superlega hanno chiesto uno “scambio di favori” che consisteva in: voi ci sostenete per la Superlega e noi giochiamo il vostro Mondiale per club allargato senza fare polemiche. Infantino aveva come interesse il sabotaggio della nuova Champions League, voluta fortemente da Ceferin come un campionato europeo da 36 squadre dal 2024-25. E sapevamo tutti come Infantino volesse “uccidere” politicamente Ceferin" aveva raccontato il presidente della Liga Javier